Aktion in Wachtendonk : 25.000 Euro für Bürgerprojekte

Wachtendonk Mitmachen kann jeder Bürger oder Verein, der eine gute Idee für die Gemeinde hat. Der Einsendeschluss für die Konzepte ist Ende Oktober.

(RP) In diesem Jahr wird die Gemeinde Wachtendonk verschiedene kreative Bürgerprojekte mit 25.000 Euro unterstützen. Mitmachen kann jeder Bürger oder Verein, der eine Idee hat, die die Gemeinde lebenswerter macht. Von der Förderung ausgeschlossen sind politische Vereinigungen und Vereine, an denen die Gemeinde beteiligt ist. Es kann sich hierbei um Veranstaltungen handeln oder aber um bauliche Dinge wie Spielplätze. Die maximale Fördersumme beträgt 5000 Euro, die minimale Fördersumme liegt bei 500 Euro pro Antrag. Die Projektgruppen müssen einen Eigenanteil von mindestens zehn Prozent der Gesamtkosten übernehmen. Damit sich Verwaltung und Gemeinderat von ihrem Projekt ein Bild machen können, sollten interessierte Teilnehmer ihre Idee in einem kleinen Konzept zusammenfassen. Die Konzepte können ab sofort schriftlich bei der Gemeindeverwaltung eingereicht werden. Dazu steht den Bürgern auf der Homepage der Gemeinde Wachtendonk unter www.wachtendonk.de das Formular „Antrag Bürgerprojekt“ zum Download bereit. Um Geld bekommen zu können, muss jedes Projekt von mindestens 30 Bürgern der Gemeinde unterstützt werden. Diese Unterstützer müssen dies mit Name und Adresse belegen. Bis Ende Oktober können Projekte eingereicht werden. Im Dezember wird dann der Gemeinderat die Projekte bewerten und die Siegerprojekte bekanntgeben.