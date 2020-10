Bernhard Rembarz wird Stellvertreter : Gerlings-Hellmanns führt BVK-Fraktion im Rat Kerken

Kerken Bei der konstituierenden Sitzung der BVK-Fraktion wurde Patricia Gerlings-Hellmanns einstimmig zur neuen Fraktionsvorsitzenden der aus fünf Ratsmitgliedern bestehenden BVK-Fraktion gewählt. Sie war zur Kommunalwahl als Bürgermeisterkandidatin für die Bürgervereinigung Kerken angetreten.

Sie tritt zum 1. November die Nachfolge von Bernhard Rembarz an, der aus beruflichen Gründen kürzertreten muss, aber Stellvertreter bleibt. „Ich freue mich auf diese neue Herausforderung“, so Gerlings-Hellmanns. „Wie bereits im Wahlkampf angekündigt, werden wir in der kommenden Legislaturperiode verstärkt sachkundige Bürger für die Arbeit in den einzelnen Ausschüssen einsetzen. Es ist wichtig, dass die Bürger aktiv in die Arbeit mit einbezogen werden“, so Patricia Gerlings-Hellmanns weiter. Zukünftig werde die BVK themenbezogene Arbeitskreise bilden. Auch hier könnten sich die Bürger aktiv einbringen und Kerken mitgestalten.