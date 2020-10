Kommunalpolitik in Straelen : Otto Weber führt wieder Straelens SPD-Fraktion

Otto Weber ist neuer Fraktionsvorsitzender der Straelener SPD. Foto: SPD

Straelen Das Urgestein der Sozialdemokratie in der Blumenstadt kehrt in den Rat und damit an alte Wirkungsstätte zurück. Daniel Boysen ist sein Stellvertreter.

Ein Urgestein der Straelener SPD sitzt wieder im Stadtrat. Otto Weber ist neuer Vorsitzender der sozialdemokratischen Fraktion. Und damit kehrt der 72-Jährige an alte Wirkungsstätte zurück.

1984 gewann Weber in Herongen das Direktmandat und zog für die SPD zum ersten Mal in den Straelener Rat ein. Schon ein Jahr später übernahm er den Vorsitz in der damals neunköpfigen Fraktion. In diesen jetzt 36 Jahren hat sich viel ereignet. Vier Wahlzeiten gehörte Weber Straelens Stadtrat an, drei Wahlzeiten dem Kreistag in Kleve bis hin zur Position des stellvertretenden Landrats. Seit der jüngsten Kommunalwahl ist er wieder im Straelener Rathaus in „seinem Zuhause“ und wurde von der SPD-Fraktion in der konstituierenden Sitzung einstimmig zum Vorsitzenden gewählt.

„Mein Abschied von der Kommunalpolitik mit meinem 70. Geburtstag vor zwei Jahren ist mir nicht wirklich gelungen“ sagt Weber zu seinem Comeback. „Nach so langer Zeit konnte ich meinen Kopf einfach nicht ausschalten. Das Engagement und die Aktivitäten im Sport und in der Politik blieben, auch ohne Mandat und Ehrenamt.“

Daniel Boysen ist die Nummer zwei der SPD-Fraktion Straelen. Foto: SPD

An seiner Seite wählte die Fraktion mit Daniel Boysen einen Stellvertreter, der zur jungen Generation gehört, gleichwohl schon über eine Menge Erfahrung in der Ratsarbeit verfügt. Die Fraktionskasse führt sein Vater Dietmar Boysen.

Die Sozialdemokraten sehen durch die geänderten Mehrheiten im Rat eine „Wahlzeit der Zusammenarbeit“ voraus: „Unsere Fraktion ist dazu bereit. Die erfolgreiche gemeinsame Unterstützung des zukünftigen Bürgermeisters Bernd Kuse war in dieser Hinsicht mehr als ein erster Schritt.“

Den Schwung dieses Wahlerfolgs will die SPD in die Sacharbeit mitnehmen, die nach dem Auftakt des neuen Rates und der Bildung der Ausschüsse am 5. November startet. „Das Beste für Straelen schaffen“ soll nicht nur die Überschrift von Wahlprogrammen bleiben.

Allerdings sieht das neue Führungstrio der fünfköpfigen SPD-Ratsfraktion auch schwierigere Zeiten auf die Stadt zukommen. Ziele wie gleiche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen seien in Corona-Zeiten noch schwieriger zu erreichen. Sportvereine, auch ein wichtiger Baustein der Bildung von Kindern und Jugendlichen, können Übungsstunden zum Teil nicht mehr anbieten, vieles im Vereinsleben ruht. Gastronomie und Gewerbe haben mit ausbleibender Kundschaft zu kämpfen, und Veranstaltungen, die das Leben in der Stadt prägten, wurden abgesagt.