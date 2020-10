Bürgermeister ehrt langjähriges Engagement : Kerken verabschiedet acht Ratsmitglieder

Kerken Bürgermeister Dirk Möcking ehrte sie in der letzten Ratssitzung der Wahlperiode. Mit Arno Leurs, Monika Vedder, Norbert Zdrenka (alle CDU), Franz-Josef Hauzirek, Markus Pakulat, Reinhard Teloy (alle SPD), Andreas Vallen (BVK) und Michael Heinricks (fraktionslos), scheiden acht Ratsmitglieder aus

In der letzten Sitzung des Rates in der zu Ende gehenden Wahlperiode bedankte sich Bürgermeister Dirk Möcking bei mehreren ausscheidenden Ratsmitgliedern für deren Einsatz und langjähriges Engagement in der Politik.

Mit Arno Leurs, Monika Vedder, Norbert Zdrenka (alle CDU), Franz-Josef Hauzirek, Markus Pakulat, Reinhard Teloy (alle SPD), Andreas Vallen (BVK) und Michael Heinricks (fraktionslos), scheiden acht Ratsmitglieder aus. Viele von Ihnen sind seit mehreren Jahren politisch engagiert und haben sich im Rat und in den Ausschüssen für die Belange der Gemeinde Kerken eingesetzt. Bürgermeister Möcking bedankte sich bei allen für ihr Engagement zum Wohle der Gemeinde und überreichte jedem ein kleines Geschenk. Möcking betonte in seiner Ansprache, dass es nicht einfach ist, Menschen für politische Arbeit zu begeistern. Umso erfreulicher sei es, dass es den Kerkener Parteien weitestgehend gelungen ist, junge Nachwuchskräfte für ihre Fraktionen und den Rat zu gewinnen. „Ich bin der Überzeugung, dass politisches Engagement sich lohnt und dass es den Aufwand und die Arbeit wert ist, wenn man damit etwas bewegen kann für die Bürgerinnen und Bürger“, so der erste Bürger Kerkens. Möcking wünschte den ausscheidenden Ratsmitgliedern alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit und den „Neuen“ einen guten Start. Die konstituierende Sitzung des neuen Rates findet am Mittwoch, 4. November, um 18 Uhr im Adlersaal in Nieukerk statt.