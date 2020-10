Neuer Verein im Altbierdorf : Tatkräftige Issumer bringen Wiesen zum Blühen

Issum Am Bürgerhaus Issum kann das erste Projekt des Vereins schon bewundert werden, es folgt ein weiteres am Platz des Sportvereins. Dort soll ebenfalls eine Blühmischung ausgebracht werden.

Das erste Ergebnis konnte in diesem Sommer schon am Bürgersaal in Issum bewundert werden. Auf 1700 Quadratmeter wurde eine Blumenmischung ausgebracht. Die blühenden Pflanzen sollen Insekten Nahrung liefern. „Vielleicht ist dies ein Modell, das Schule machen kann, denn diese Wiese gehört zu den vielen Wiesen, die nur wenige Male im Jahr gemäht werden und deren wirtschaftlicher Nutzen somit begrenzt ist“, so die Hoffnung der Vereinsmitglieder von „Naturfelder Issum“. Auf deren Internetseite steht, warum sie das tun. Seit 1990 sei die Biomasse an fliegenden Insekten um 75 Prozent geschrumpft. Dem will man was entgegensetzen. Das Ziel ist, Oasen zu schaffen für Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge und andere Insekten. Die Vereinsmitglieder haben schon die nächste Fläche im Blick. Am Sportplatz des SV Issum soll ebenfalls eine Blühmischung ausgebracht werden. Damit das Aussäen auch zielführend ist, haben sie sich vom Experten des Nabu beraten lassen, was die Sorten der Blumen angeht. Und auch für das Thema Beregnung habe man sich einiges einfallen lassen angesichts der vergangenen trockenen Monate. Im Verein befänden sich einige hartnäckige Techniker, die auch nicht davor zurückgeschreckt seien, für die 1700 Quadratmeter große Fläche am Bürgersaal, die die Gemeinde Issum zur Verfügung gestellt hat, eine Lösung zu finden.