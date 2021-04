Erkrath : Testzentrum erweitert die Öffnungszeiten

Foto: Nicole Stein Inhaberin Nicole Stein vor dem Alten Bahnhof, der jetzt Corona-Testzentrum ist.

Erkrath Auch nach den Ostertagen ist die Nachfrage ungebrochen, daher werden die Kapazitäten in Alt-Erkrath erweitert. In Hochdahl ist seit dem 6. April ein weiteres Testzentrum am Start, und zwar im Bürgerhaus an der Sedentaler Straße.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken