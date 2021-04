Verkehr in Mettmann und Erkrath : Wald aus Temposchildern im Neandertal

Mettmann Auf knappen fünf Straßenkilometern ändert sich acht Mal die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit. Dass das Tal dadurch nicht sicherer wird, belegt die Unfallstatistik.

Dabei gilt im Tal eigentlich die Devise: schauen und genießen. Vorbei an der Fundstelle des Urzeitmenschen, das Neanderthal Museum links liegen lassen, auf die Abbieger zum Südring achten und das Ortseingangsschild von Mettmann nicht verpassen. Besonders ab dem Museum brennt die Straßenverkehrsbehörde ein regelrechtes Feuerwerk an Tempobegrenzungen ab. Nach dem krötenschonenden Kriechgang mit Tempo 30 sind zunächst 50 und kurz darauf 70 Stundenkilometer erlaubt. Nach dem Abzweig zum Südring bremsen die Verkehrsschilder in kleinen Schritten ein: 70, 60, 50 Stundenkilometer werden angezeigt. Die Verkehrsteilnehmer müssen verflixt aufmerksam sein, um nicht in die nächste Radarfalle zu rauschen.