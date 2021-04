Sonderlieferung für den Kreis Mettmann : Jetzt können sich Menschen ab 60 impfen lassen

Start der Impfungen ist bereits am Sonntag. Foto: dpa/Daniel Karmann

Kreis Mettmann Dank einer Sondelieferung des Astrazeneca-Präparats können sich vom 4. bis zum 14. April Menschen zwischen 60 und 78 Jahre im Kreis Mettmann gegen das Coronavirus impfen lassen.

Knapp 13.000 zusätzliche Impfdosen von Astrazeneca stehen dem Kreis Mettmann zur Verfügung. Mit dem Sonderkontingent können bereits ab Ostersonntag 60 bis 78 Jahre alte Menschen geimpft werden, teilte das Gesundheitsamt mit – und zwar unabhängig von der bisherigen Priorisierung. Das Angebot gilt für alle Menschen in dieser Altersgruppe.

Termine können die Impfberechtigten ab diesem Samstag vereinbaren. Die Kassenärztliche Vereinigung hat dafür laut Kreis vom 3. bis 5. April die entsprechenden Personengruppen freigeschaltet. Termine können entweder online unter www.116117.de oder telefonisch unter 0800 11611701 vereinbart werden. Die Impftermine sind in der Zeit vom 4. bis 14. April.

Die Impfungen finden im Impfezentrum in Erkrath, Timocomplatz 1, statt. Es ist ausgelegt auf bis zu 1700 Impfungen pro Tag. Jedoch fehlt bisher ausreichend Impfstoff. Zu Beginn wurde ausschließlich das Biontech-Präparat verabreicht. Davon standen 270 Dosen täglich zur Verfügung. Später konnte der Kreis die Impfungen auf knapp 400 am Tag erhöhen. Von den rund 37.000 Senioren über 80 im Kreis Mettmann sind bislang etwa die Hälfte geimpft worden.

Menschen mit Vorerkrankungen, die in die Priorisierungsgruppe 2 fallen, und Anspruch auf Restimpfdosen haben, können sich unter der Mailadresse impfanfragen@kreis-mettmann.de mit Name, Adresse, Geburtsdatum und Telefon-/Handynummer und ihre E-Mailadresse registrieren lassen Wichtig ist, dass im Anhang der Mail das ärztliche Attest (eingescannt oder abfotografiert) zu finden ist, in dem bestätigt wird, dass man unter §3 Abs. 1 Nr. 2 der Corona-Impfverordnung fällt. Die Bürger werden dann gelistet und informiert, wenn Impfstoff im Impfzentrum zur Verfügung steht.