Über Düssel und Hühnerbach : Stadt muss zehn Brücken sanieren lassen

Die Düsselbrücke im Henschesgässchen soll endlich saniert werden. Die Vorarbeiten sind abgeschlossen, Im Januar 2020 kann es losgehen, meldet die Verwaltung. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Fachprüfer haben der Verwaltung dringend empfohlen, die marode Brücke an der Freiheitstraße zu sperren. Die Planung einer Ersatzbrücke hat die Stadt bereits beauftragt. Baubeginn wird aber wohl erst Ende 2020 sein. Das hatte Tiefbauamtsleiter Ralf Hezel im Planungsausschuss mitgeteilt. Damit ist die jetzige Brücke für etwa ein Jahr nicht mehr benutzbar.

Und es geht weiter mit den Brückenbauarbeiten in Erkrath: Nachdem die Vorarbeiten für den Brückenneubau am Henschesgässchen abgeschlossen sind, wird es nun wie geplant im Januar 2020 losgehen, informiert die Stadtverwaltung. Dafür sei von Januar bis voraussichtlich Juli 2020 eine Sperrung des Henschesgässchens notwendig. In dieser Zeit stünden die Parkplätze im Wendehammer der Maximilian-Weyhe-Straße nicht zur Verfügung, die Zufahrten zu den privaten Parkplätzen und Tiefagaragen blieben aber frei. Ebenso könne es zu einer zeitweisen Einschränkung der Parkplätze an der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule (Morper Allee/Freiheitstraße) kommen.

Info Politik vermisst Ökobilanz zur Planung Die Entwurfsplanung für den Brückenneubau Immermannstraße/Hühnerbach ist im Planungs- und Verkehrsausschuss beraten und beschlossen worden. Grüne und BmU hatten sich bei der Abstimmung enthalten. Beide Parteien vermissen in der Entwurfsplanung der Stadt eine Ökobilanz für Brückenbaumaterialien und halten nichts von Aluminium. „Aluminium ist aufwendig herzustellen und seine Verwendung kein Beitrag zum Klimaschutz. Außerdem fehlt die Ökobilanz. Wir halten die Vorlage daher für nicht beschlussfähig“, sagt Peter Knitsch von den Grünen. Auch Bernhard Osterwind von der BmU pocht darauf, dass die Verwaltung bei künftigen Brückenbauten Ökobilanzen vorlegt. Er plädierte für Verbundbrücken aus Holz (kein tropisches Hartholz) und Beton. Das sei ökologisch und ökonomisch vertretbar.

Ebenfalls im Visier der Planer ist die Brücke, die an der Immermannstraße in Hochdahl über den Hühnerbach führt. Sie soll durch einen Neubau ersetzt werden, die Entwurfsplanung liegt bereits vor. Wegen der stark bewachsenen Umgebung mit dichtem Baumbestand, der Lage über dem Bach mit permanenter Feuchtigkeit und einer Stützweite von 15,65 Meter soll die jetzige Holzbrücke durch eine Aluminiumkonstruktion ersetzt und auf 3,50 Meter verbreitert werden.

Dies sei erforderlich, da durch den Rückbau von zwei Holzbrücken über den Hühnerbach in den letzten Jahren eine Befahrmöglichkeit für Dienstfahrzeuge (Forstschlepper) zur Bewirtschaftung der südlich des Baches gelegenen städtischen Waldgebiete nicht mehr gegeben sei, informiert die Stadt. Während der Bauzeit müsse der Weg über den Hühnerbach gesperrt werden. Voraussichtlicher Baubeginn ist im Oktober 2020.

Für die Entwurfsplanung wurden Gesamtkosten in Höhe von 276.000 Euro (brutto) ermittelt, etwa 50.000 Euro mehr als im Brückensanierungskonzept (Stand 06/2019) vorgesehen. Bei Betrachtung des Preisindexes für Ingenieurbau könne eine Steigerung der Gesamtkosten auf 295.000 Euro (brutto) bis zum geplanten Baubeginn nicht ausgeschlossen werden. Viel Geld, das man sparen könnte, meint der Erkrather Herbert Bander: Er hält den Neubau für überdimensioniert und überflüssig. Die Holzbrücke sei noch in sehr gutem Zustand und werde ohnehin kaum genutzt, lediglich von ein paar Hundebesitzern und Radfahrern, die aber auch die wenige Meter entfernte Brücke an der Kita Gretenberg nutzen könnten.

In dem forstwirtschaftlich völlig uninteressanten Waldstück werde zudem kaum einmal mit schwerem Gerät gearbeitet, das auch über einen (ohnehin schon als Trampelpfad genutzten) Feldstreifen am Erikaweg erreicht werden könnte. Dafür könnte die Stadt eine Entschädigungszahlung mit dem Landwirt aushandeln. Warum also eine teure neue Brücke bauen?, fragt Bander.

Herbert Bander hält die Brücke am Hühnerbach (Immermannstraße) für entbehrlich. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Doch die Verwaltung bekräftigt ihre Pläne: „Der Erhalt des Überweges ist notwendig, da die Brücke an der Immermannstraße neben der Brücke an der Kita Gretenberg den einzigen noch existierenden Überweg im Bereich Sandheide darstellt, um über den Hühnerbach in das dahinter gelegene Waldstück sowie den daran anschließenden Hildener Stadtwald zu gelangen.“ Um die Verkehrssicherheit auf und neben den Wegen sowie die nachhaltige Forstbewirtschaftung gewährleisten zu können, sei eine uneingeschränkte Zufahrtsmöglichkeit erforderlich. Diese sei derzeit nicht gegeben, Arbeiten könnten nur durch genehmigungspflichtige Anfahrten über Drittgrundstücke (Landwirt sowie Bund) erledigt werden. Die Möglichkeit, über Grundstücke des Landwirts das Waldstück zu erreichen, sei von der Stadt mehrfach angefragt, jedoch vom Grundstücksbesitzer immer wieder abgelehnt worden. Die alternative „Zuwegung“ entlang der Autobahn bedürfe sowohl einer Abstimmung mit dem Bund, als auch größerer Ertüchtigungsmaßnahmen des Geländes und sei somit für kurzfristige Einzelmaßnahmen ebenfalls nicht eignet.

