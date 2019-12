Hochdahl : Brandstiftung nicht ausgeschlossen: Polizei sucht Zeugen für Pkw-Brand

Der Polo brannte komplett aus. Foto: Feuerwehr

Erkrath (RP) In der Nacht zu Montag ist ein auf einem Park-and-Ride-Parkplatz an der Ecke Alte Hildener Straße/An der Brandshütte ein VW Polo in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und schließt nach ersten Erkenntnissen eine vorsätzliche Brandstiftung nicht aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Um kurz nach 2 Uhr hatte ein zufällig an dem Parkplatz vorbeifahrender Zeuge den Brand an dem Auto festgestellt und die Feuerwehr alarmiert, die wiederum die Polizei informierte. Als die Einsatzkräfte am Park-and-Ride-Platz ankamen, stand das Auto bereits komplett in Flammen. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, übernahm die Polizei die Ermittlungen zur Ursache.