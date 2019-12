Nachhaltigkeit : Die Lebensmittelretter

Alaatin Bayrak, Geschäftsführer der Backwerk-Filiale Hilden zeigt die App und beispielhaft das, was abends für einen Gutschein erhältlich sein könnte. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Kreis Mettmann Über eine Smartphone-App können sich Nutzer bei Geschäften Ware sichern, die sonst in der Mülltonne landen würde.

Wenn die Geschäfte in der Hildener Innenstadt langsam schließen, die Mitarbeiter die Auslagen in den Bäckereien säubern und alles für den nächsten Tag vorbereiten, schaut Michael Müller (Name geändert) bei Backwerk im Hildener Rathaus-Center vorbei. Der Mittdreißiger hat sich über die Smartphone-App „2good2go“ für 3,50 Euro einen Gutschein gekauft, den er ab 18.45 Uhr einlösen kann. Er erhält Baguettes, Gebäck und Brötchen, die bis dahin nicht verkauft worden sind. „Wir garantieren, dass die Ware mindestens einen Wert von zehn Euro hat“, erklärt der Hildener Backwerk-Betreiber Alaattin Bayrak, „meistens kommt aber noch mehr zusammen.“

Die Nutzer der App möchten nicht unbedingt Geld sparen, sondern Lebensmittel vor der Mülltonne retten. „Jedes Jahr werden 18 Millionen Tonnen Essen alleine in Deutschland weggeworfen“, schreibt das Unternehmen auf seiner Internetseite. Ein Bruchteil davon landet seit 2015 in der App und kann dort gekauft werden. Gut 36.700 Betriebe beteiligen sich bisher weltweit. Die Gemeinschaft kann noch viel größer werden. In Hilden ist es genau einer: Backwerk.

Info Diese Betriebe aus der Region beteiligen sich Hilden: Backwerk. Erkrath: Pflanzencenter Wächter (dort können beispielsweise ausgeblühte Pflanzen gekauft werden). Ratingen: Wisag-Catering , Backwerk, Real-Markt (Obst, Gemüse) und Tryp-Düsseldorf-Airport-Hotel (Frühstück). Leverkusen: Immergrün. Langenfeld: Real-Markt (Obst, Gemüse, Backwaren). Solingen: Jordan Olivenöl (Molkereiprodukte, Nudeln usw.) Düsseldorf: zahlreiche Restaurants, Hotels, Supermärkte und Bäckereien. www.toogoodtogo.de

Das Prinzip ist einfach: Die Unternehmen bieten über die Smartphone-App ihre übriggebliebenen Produkte an. Wenn Hotels beispielsweise ein Frühstücksbuffett für ihre Gäste anbieten, können die App-Nutzer einen Gutschein kaufen und nach den Frühstückzeiten des Betriebs dort vorbeikommen und Wurst, Käse, Quark und Brötchen abholen kommen. Wer einen Mittagstisch im Angebot hat, wird die Reste ebenfalls nach Geschäftsschluss an die Nutzer los. Das Angebot ist riesig, auch wenn nicht jedes Unternehmen jeden Tag dabei ist.

Backwerk-Betreiber Alaattin Bayrak hat über die Zentrale des Franchise-Unternehmens von „TooGoodToGo“ erfahren. „Das ist eine tolle Idee“, sagt er. Der Hildener dachte anfangs allerdings eher an Bedürftige, denen er damit helfen kann. „Aber es sind viele Menschen, die der Umwelt zuliebe mitmachen“, sagt er. Bis zu sieben Gutscheine verkauft er über das Portal jeden Tag. Im Durchschnitt kämen vier Leute, um sich mit Pizza, Geflügelrollen, Donuts, Berliner und Burger einzudecken. Laut „TooGoodToGo“ sind seit dem Start im Jahr 2015 bis heute fast 26 Millionen Mahlzeiten gerettet worden. Bei der Annahme, dass durchschnittlich 2,5 Kilogramm CO 2 pro Mahlzeit eingespart werden, kommen rund 65.000 Tonnen CO 2 zusammen. Gegründet wurde das Unternehmen übrigens 2015 in Dänemark. Ein Jahr später erreichte die App auch Deutschland.

Der Unterschied zur Tafel, die in Hilden rund 800 Menschen mit preiswerten Lebensmitteln versorgt, liegt darin, dass bei „TooGoodToGo“ vor allem bereits zubereitete und damit leicht verderbliche Lebensmittel angeboten werden. Weiterer Unterschied: Die Tafel unterstützen deutlich mehr Unternehmen. Um 8 Uhr morgens starten die ehrenamtlichen Helfer mit ihrer täglichen Tour. Die großen Discounter wie Aldi, Lidl und Penny sind dabei, Edeka, Rewe und Kaiser’s, Bäcker wie Schüren, Suckow, Knelange, Evertzberg, Bacher Reformhaus, Denn’s Biomarkt, der türkische Gemüsehändler an der St.-Konrad-Allee, Subway, Zurheide, aber auch die Firma Abelen in Tönisvorst (Fleischwaren) und die Großmolkerei Arla. Eine echte Konkurrenz besteht also nicht. Bei der Tafel steht auch eher die Versorgung von Bedürftigen mit preiswerten Lebensmitteln im Fokus. Der Nachhaltigkeitsaspekt dieses vorbildlichen und wichtigen Angebotes kommt als Bonus noch dazu.