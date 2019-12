Konzert : Was die Orgel so alles kann

Was die Orgel so alles kann

Erkrath Konzertbesucher in St. Franziskus freuten sich über ein vielseitiges Programm.

Mit der „Arabesque“ von Louis Vierne zeigte Karl-Michael Vitt, was die Orgel alles kann. Dankbar applaudierten die Zuhörer am Ende des stimmungsvollen Konzerts. Sie hatten in der voll besetzten und festlich geschmückten -Kirche mitsingen dürfen. Am Anfang war es eines der ältesten Weihnachtslieder überhaupt: „Nun komm der Heiden Heiland“. Und zum Schluss das „Alle Jahre wieder“, das weder im Gotteslob noch im evangelischen Gesangbuch steht – aber jeder singen konnte.