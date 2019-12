Keksverkauf in Hochdahl : So gut schmeckt Weihnachten à la Orient

Verkauft wurden die Kekse in der Buchhandlung Weber. Foto: Krüll

Erkrath (krue) Eine stattliche Summe von 340 Euro kam jetzt beim Verkauf orientalischer Weihnachtskekse in der Buchhandlung Weber zusammen. „Karam bedeutet Gastfreundschaft auf Arabisch. Und die hat in den orientalischen Ländern einen so hohen Stellenwert, dass viele Menschen dort glauben, Gäste seien Engel in Menschengestalt“, erzählt Inhaberin Sara Willwerth.

