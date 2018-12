Umwelt: Neanderhöhe: Gewerbe-Gegner lassen nicht locker

Erkrath Heute und am Donnerstag ist die Naturschutzgemeinschaft Neandertal noch einmal mit Informationsständen am Hochdahler Markt vertreten und sammelt Unterschriften.

Informationsstände der Naturschutzgemeinschaft (NSG) Neandertal dazu gibt es in diesem Jahr noch am heutigen Samstag, 22. Dezember, und am kommenden Donnerstag, 27. Dezember (Wochenmarkt), jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr auf dem Hochdahler Markt (vor dem Eingang von Edeka). An beiden Tagen kann das Bürgerbegehren zum Schutz der Neanderhöhe unterzeichnet werden. Unterschreiben können alle deutschen Staatsbürger oder Bürger der EU-Mitgliedsstaaten ab 16 Jahre mit Erstwohnsitz in Erkrath, informieren die Aktiven.