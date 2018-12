Erkrath: Randalierer treten in Erkrath Spiegel von Autos ab

Randalierer treten in Erkrath Spiegel von Autos ab

Erkrath In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte die Autospiegel von mehreren Fahrzeugen in Erkrath abgetreten sowie eine fest verbaute Mülltonne aus ihrer Verankerung gerissen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Als die Beamten vor Ort nach möglichen Schäden Ausschau hielten, stellten sie sowohl an der Gerberstraße als auch an der Bongardstraße fünf Autos fest, an denen die Autospiegel abgetreten waren. Des Weiteren stellten sie fest, dass die Täter mehrere Mülltonnen auf die Straße geworfen hatten, darunter auch eine fest verbaute, die sie vorher samt Fundament aus dem Boden gerissen hatten.