Klimaschutz : Firma setzt auf Strom-Tankstellen

ERKRATH Die Brügger Mühle ist ein Filial-Zuhause der Firma Allego, die europaweit Ladestationen für Elektro-Autos anbietet.

Dafür wäre ein gewaltiges Umdenken in der Bevölkerung nötig, und die Autohersteller müssten mehr in Forschung, Entwicklung und die Umstellung der Produktion investieren, als sie es heute tun. Der Fokus liegt derzeit auf dem Elektromotor. Dafür muss die entsprechende Infrastruktur geschaffen werden.

Europaweit hat Allego 250 Mitarbeiter, davon 45 in Deutschland und 20 in Erkrath.

Die Firma Allego ist einer der führenden europäischen Anbieter von Ladestationen für Elektroautos und hat ihre deutschen Vertretungen in Berlin und Erkrath. Von dort aus treibt sie den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den Benelux-Staaten voran.

Allego plant die Standorte gemeinsam mit den jeweiligen Kommunen, stellt die Säulen auf und betreibt sie in Zusammenarbeit mit Mobilitätsdienstleistern, die das bargeldlose Bezahlen mit „Tankkarten“ verwalten. Dabei passt sich die Firma an den derzeitigen Stand der Technik an. Denn wie schnell und mit welcher Leistung die Batterien geladen werden können, hängt vom Fahrzeug ab. Derzeit laden die meisten E-Autos mit 22 Kilowatt Wechselstrom, was je nach Außentemperatur und Vorladung des Akkus zwei bis fünf Stunden dauern kann.