Erkrath : „Ladies Markt“ lockt mit Frühlings-Schnäppchen

Erkrath Angelika Koschinski kommt ganz schön ins Schwitzen an diesem sonnigen Sonntagmorgen – schon vor der Eröffnung des „Ladies Markt“ um kurz vor zehn stehen die ersten Besucherinnen vor den Toren des Lokschuppens und warten auf Einlass.

Woher hat sie all die neuwertigen Sachen? „Ich habe früher in einer Boutique gearbeitet, und da kauft man schon mehr, als man braucht. Vieles von dem, was ich heute mitgebracht habe, habe ich nicht ein einziges Mal getragen.“ An einem anderen Stand bietet jemand „Mode für Mollige“ an, am Tisch darauf hält sich eine Dame ein Paillettenoberteil an. „Ich freue mich immer wie ein Kind, wenn ich ein Schnäppchen gemacht habe“, lässt eine andere Kundin glücklich ihre Freundin wissen. Angelika Koschinski kann das gut verstehen. „Ich werde mit dem eingenommenen Geld auch erstmal shoppen gehen.“