Gerresheimer Landstraße : Fußgängerin wird beraubt

Erkrath Eine 23-jährige Düsseldorferin ist am Samstagmittag gegen 13.15 Uhr auf dem Gehweg der Gerresheimer Landstraße beraubt worden. Kurz hinter der Rothenbergstraße näherte sich ihr von hinten eine männliche Person und riss der Fußgängerin die Geldbörse aus der Hand.

Der unbekannte Täter rannte dann über die Rothenbergstraße in Richtung Düsseldorf davon. Er trug eine dunkle Jacke und Hose; er war maskiert. Hinweise an die Polizei in Erkrath, 02104/982-6450, oder jede andere Polizeidienststelle.