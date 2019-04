Erkrath : Ältere Erkrather wollen sich vernetzen

Monika Thöne stellte das ZWAR-Konzept in einer der Kleingruppen vor. Sie leitet die Begegnungsstätte der Caritas an der Gerberstraße. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Auf riesengroßes Interesse stieß die Netzwerkgründung der Initiative ZWAR für Menschen ab 55 in Alt-Erkrath.

Die Veranstaltung richtete sich an in Alt-Erkrath und Unterfeldhaus wohnende Menschen ab 55 Jahre. Knapp 200 Interessierte füllten die Stadthalle. Ute Schünemann-Flake von der ZWAR-Zentralstelle NRW leitete die Versammlung und freute sich sichtlich über die große Resonanz.

Die Besucher wurden in vier Gruppen eingeteilt und jeder Gruppe wurden zwei Helfer zur Seite gestellt, die vorbereitete Fragen stellten und die Teilnehmer ermutigten darauf einzugehen. Die erste Frage lautete: Was hat sich für Sie seit Beginn der Rentenzeit verändert? Die Antworten waren mehr Freizeit, weniger Geld, die Tagesstruktur ist weggebrochen, die Kontakte zu den Kollegen fehlen, man kann sich der Familie mehr widmen, ein selbstbestimmtes Leben führen, in der Sonne überwintern, die Abende frei gestalten, Zeit für spontane Dinge haben.

Info Erfolgsmodell in Erkrath und Umgebung Seit 35 Jahren wird „ZWAR“ vom Land gefördert. Im Kreis Mettmann wurden seit 2001 Netzwerke in Heiligenhaus, Hilden, Langenfeld, Mettmann, Monheim, Velbert, Wülfrath und Erkrath gegründet.

In allen vier Gruppen war eine große Übereinstimmung in dem Katalog der Antworten. Dieses war auch bei den nächsten Fragen zu beobachten, als es darum ging, welche Träume, Wünsche und Ideen bislang auf der Strecke geblieben sind – zum Beispiel auswandern, in die Entwicklungshilfe gehen, ein Musikinstrument lernen.

Und dann mischten sich die Antworten aber mit denen der dritten Frage, „Was möchte ich gemeinsam mit anderen in der Gruppe tun?“. Hier kam ein ganzer Katalog von Wünschen zusammen: Computer lernen, Unternehmungen planen wie Theater, Kino, Ausflüge, Museumsbesuch, Wandern, Spazierengehen, Nordicwalking, Bücher lesen und besprechen, philosophieren, Gesellschaftsspiele, Skat oder Schach spielen, fotografieren, Motorrad fahren, Boots- oder Segelschein machen, töpfern, alte Möbel restaurieren.

Eine Unmenge von Vorschlägen wurde gemacht und Ute Schünemann- Flake sah sich bestätigt und freute sich über die intensive Teilnahme. Dann aber folgte die fast bange Frage: Wie soll das bewerkstelligt werden? Aber da waren die erfahrenen Mitarbeiterinnen sozialer Einrichtungen richtig guten Mutes. Es werden sich an den Donnerstagen 18. April, 2. und 16. Mai jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr in der Begegnungsstätte Gerberstraße 7 die sogenannten Basisgruppen treffen. Sie schmieden dann Pläne, wer mit wem was unternehmen möchte, denn Eigenverantwortung und -initiative sind eine Grundvoraussetzung für das Gelingen.

Die Verständigung untereinander kann abgesprochen werden, über Telefon, WhatsApp oder per Mail. Auch da sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Eine Besucherin hatte sich schon dem Ende 2018 in Hochdahl gegründeten ZWAR-Netzwerk-Ableger angeschlossen und berichtete begeistert von Spieleabenden, Wanderungen und vielen neuen Kontakten.