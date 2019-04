Verfahren dauert an : Klagen – Stadt Erkrath wartet auf Urteile

Erkrath Im einen Fall geht es um Energieversorgung, im anderen um Umweltschutz. In beiden Verfahren gab es erste Termine.

Still ist es geworden um die beiden Klageverfahren, die die Stadt Erkrath aktuell führt: Sie geht zum einen gegen den Fernwärme-Anbieter Innogy vor, zum anderen gegen den Betreiber der Zentraldeponie Hubbelrath. In beiden Verfahren stehen die Urteilssprüche noch aus. Bürgermeister Christoph Schultz, selbst Jurist, erläuterte im RP-Gespräch den aktuellen Stand.

Fernwärme – worum geht es? Rund 1500 Einfamilienhäuser, 6700 Wohnungen und 200 gewerbliche Kunden in Hochdahl werden von Innogy mit Fernwärme versorgt. Das ist seit den 1960er Jahren so. Die Anwohner haben keine Wahl: Beim Bau der Trabantenstadt wurden keinerlei Gasleitungen verlegt, in den Grundbüchern der Einfamilienhäuser ist ein Anschlusszwang festgeschrieben. Die Stadt Erkrath möchte diesen Zustand nun beenden und hat vor dem Düsseldorfer Landgericht auf Rückgabe des Fernwärmenetzes geklagt.

Deponie – worum geht es? Die Stadt Erkrath wehrt sich gegen die so genannte Süderweiterung der Zentraldeponie Hubbelrath. Sie wird von Awista, einem Tochterunternehmen der Stadt Düsseldorf betrieben. Hier werden Abfälle des Einzugsgebiets rund um Düsseldorf abgeladen. Doch die einzige Mülldeponie der Stadt Düsseldorf ist zu klein geworden und muss wachsen. 13 Hektar sollen zur Lagerung der Abfälle erschlossen werden. Eine Reserve, die bis ins Jahr 2037 reichen soll. Sie wird in drei Abschnitten verfüllt. Dabei liegt sie bereits an der Erkrather Landstraße gerade mal 200 Meter von der Stadtgrenze entfernt. An dieser Stelle werden vor allem mineralische, nicht brennbare Abfälle gelagert.