Sicherheit in Erkrath „Streifenwagen“ macht diese Woche in Erkrath Halt

Wie die Polizei weiter mitteilt, ist der Wagen am Montag, 16. Januar, in der Zeit zwischen 13 und 15 Uhr an der Hildener Straße (Höhe des Johanniter-Altenheims) anzutreffen. Am Dienstag, 17. Januar, macht der „Streifenwagen“ zwischen 10 und 12 Uhr am Neuenhausplatz Halt. Und am Donnerstag, 19. November, ist er von 10 bis 12 Uhr während des Wochenmarkts auf dem Hochdahler Markt präsent. An dem Streifenwagen können Bürgerinnen und Bürger die örtlichen Bezirksdienstbeamten treffen und sich insbesondere zum Thema „Bleiben Sie wachsam – die neuen Betrugsmaschen“ beraten lassen.