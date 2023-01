Verkehr in Wülfrath Autotransporter überrascht Polizei mit 63 Mängeln

So etwas erlebt die Polizei auch nicht alle Tage: In Wülfrath musste die Polizei am Mittwoch, 11. Januar, ein Fahrzeug stilllegen, was eigentlich dafür gebaut wurde, selbst fahruntaugliche Fahrzeuge abzuschleppen: Bei Verkehrskontrollen war den Beamten ein Mercedes Autotransporter mit 63 Mängeln ins Netz gegangen.