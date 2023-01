Entsorger im Kreis Mettmann Nichts als Theater mit der Gelben Tonne

Tschüss Gelber Sack, hallo neue Gelbe Tonne – so sollte es eigentlich seit dem 1. Januar in Mettmann sein. Doch für viele Haushalte kam es anders. Sie haben nach wie vor keine Tonne erhalten, müssen also vorerst auf die gelbe Plastiktüte zur Sammlung ihrer Verpackungsabfälle zurückgreifen. Die, die bisher auch Gelbe Säcke genutzt haben, sowie Thomas Sterz, stellt das zwar vor keine neue Herausforderung. Doch ärgerlich ist es trotzdem.