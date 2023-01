Stadtteilpflege in Erkrath Wochenmarkt light für Unterfeldhaus

Bürger aus Unterfeldhaus wünschen sich schon lange wieder einen Wochenmarkt, zum Einkaufen und zum Klönen. Diese Mischung bringt Atmosphäre ins Quartier, vernetzt die Bewohner, ist ein Treffpunkt. Alles in allem ein Stück Lebensqualität, das vor allem Ältere nicht missen wollen. Doch der Unterfeldhauser Wochenmarkt am Mittwoch ist über die Jahre immer kleiner geworden, nicht zuletzt wegen gestiegener Gebühren, und am Ende auf einen einzigen Stand für Ost und Gemüse zusammengeschmolzen. Der bei den Unterfeldhausern sehr beliebte Betreiber Gazmen Bytygi hat nun aber auch die Segel gestrichen.