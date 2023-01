Friseure in Mettmann/Erkrath/Wülfrath Inflation lässt die Haare länger werden

Mettmann/Erkrath/Wülfrath · Ein großer Brocken an Energiekosten lässt sich nur durch die Umstellung der Leuchtmittel auf LED erzielen. Viele Salonbetreiber passen ihre Preise fürs Waschen, Schneiden und Co. an, um nicht ins Minus zu geraten.

13.01.2023, 16:04 Uhr

Versucht allen Krisen zu trotzen und weiterhin für ihre Kundschaft da zu sein: Inna Lutz von Deluxe Hairfashion in Mettmann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Amber Berger und Valeska von Dolega