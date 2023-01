Serie Mit Herzblut engagiert für Wülfrath „Die Freundschaft ist das Wichtigste“

Für Inge Ellsiepen (74) gibt es einmal im Monat einen festen Termin. Dann nämlich trifft sie sich im Waldhotel in Heiligenhaus mit den Frauen vom Inner Wheel Club Velbert zum Austausch, für einen Vortrag oder zum Planen der nächsten Aktivitäten. Seit 20 Jahren gehört sie dem Service-Club an, der seine Ursprünge aus dem männlichen Äquivalent, dem Rotary Club, hat.