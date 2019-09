Erkrath : Ein Ständchen für Musikschule und VHS

Die Kindergruppen der Musikschule Liedergarten und Musikpiraten eröffneten das Programm zum Jubiläumsfestakt in der Stadthalle. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Festlich gedeckte Tische verwandelten die Stadthalle in eine passende Kulisse für die gemeinsame Jubiläumsfeier von VHS und Musikschule: Beide feierten mit geladenen Gästen ihr jeweils 50-jähriges Bestehen.

Tobias Wienke, WDR-Moderator und in Erkrath nicht zuletzt als Sprecher der örtlichen „Werbebande“ bekannt, führte durch das knapp zweistündige Programm, in dem sich textliche an musikalische Highlights reihten. Den Auftakt machten die Kleinsten mit einer zauberhaften Choreografie aus Gesang, Tanz und Musik. Einlagen mit Holzschlaginstrumenten und Tamburin hatten die Lehrerinnen mit den Schülern des „Liedergartens“ und die „Musikpiraten“ einstudiert. Der verdiente Applaus begleitete die jungen Akteure von der Bühne hinunter bis in den Vorraum.

Bürgermeister Christoph Schultz sprach seinen Dank an die Hauptpersonen des Abend aus, die Lehrer beider städtischer Bildungseinrichtungen. Als Gastgeber konnte er zudem zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung, aber auch ehemalige Lehrer und andere Freunde und Gönner beider Einrichtungen begrüßen. Auf die Frage von Moderator Wienke, ob er denn auch ein Instrument beherrsche, bekannte Schultz: „Ich habe Blockflöte gelernt“. Als er daraufhin Applaus erhielt, scherzte er: „Das würden sie nicht tun, wenn sie mich spielen hören würden.“

Info Schmickler und Wilbert als wortgewaltige Gäste Kabarettist Wilfried Schmickler und Aphorismus-Experte Jürgen Wilbert sorgten mit kurzweiligen, wortgewaltigen Auftritten für Lachsalven. Wilfried Schmickler, der aus Verbundenheit mit Erkrath trotz Bronchitis gekommen war, porträtierte, wie man sich beim Altern nicht anstellen solle, besonders den männlichen Teil der Bevölkerung auf die Schippe nehmend. Jürgen Wilbert würzte seine Hommage an Bildung und Kultur mit zitierten und selbst geschriebenen Aphorismen wie diesem: „Lasst das Los der Kultur nicht in die Hände der Kulturlosen fallen“.

Der Bürgermeister betonte, dass VHS und Musikschule als städtische Bildungseinrichtungen einen wichtigen Auftrag erfüllten und dies für Teilnehmer „von der frühen Kindheit bis in die späteren Jahre“. Im Kulturausschuss sei am 14. April 1969 der einstimmige Beschluss gefasst worden, dass Erkrath – damals noch ohne Hochdahl und Unterfeldhaus – eine eigene VHS und Musikschule erhalten sollte. Nicht ohne Stolz betonte er, dass beide nach wie vor rein städtische Einrichtungen und keinem Zweckverbund angeschlossen seien.

Wie auch die Leiter der beiden Einrichtungen wies Schultz darauf hin, dass sich die Programme im letzten halben Jahrhundert grundlegend geändert und immer wieder an die Bedürfnisse der Lernenden angepasst hätten. In der Podiumsrunde befragte Moderator Wienke schließlich VHS-Leiterin Ursula Moldon und Guido Mallwitz, den Leiter den Musikschule, zu Vergangenem, aber auch zu dem, was beide Einrichtungen für die Zukunft planten und sich wünschten: „Bitte kommen Sie mit Ihren Wünschen und Ideen zu uns. Dann können wir diese in unser Angebot aufnehmen“, sagte Moldon.