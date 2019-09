Besonderes Konzert in Erkrather Höhle : Musik im Takt der Tropfen

Erkrath Zur langen Museumsnacht gab das „Duo Chogori“ ein Konzert in der Höhle hinter dem Café „Neandertal No. 1“. Für rund 50 Zuhörer – mehr passen nicht hinein – war es ein Klangerlebnis.

Nach den Spätherbstgüssen der letzten Woche bahnte sich zur Museumsnacht Wasser den Weg durch den Schiefer und es tropfte von der Decke. Ein Baldachin wurde aufgestellt, der die Besucher trocken hielt und dem Tropfwasser als Resonanzfell diente. „Tap-tadap-tap“ trommelte da der Tropfentakt. Der Klassiker von The Doors „Riders on the Storm“, das vom sphärischen Rauschen eines Platzregens getragen wird, ist das Lieblingslied des Pianisten Ralf Stritt, der mit dem Duo Chodori das jazzträumende Finale des Konzertabends gestaltete.

Atmosphäre ist wichtig für Musik. Es gibt Klavierspieler, die im sterilen Studio ein Album aufnehmen und in der Endmischung das Klappern und Plappern eines vollbesetzten Restaurants einstreuen, um eine Verbindung mit der Lebensechtheit zu schaffen. In der Neandertalgrotte ist die Atmo schon voreingestellt, garniert wird sie mit einem Bordeaux von Cafésommelier Lothar und einer Mascarpone-Creme von Cafékonditor Stefan. Achtzig Personen passen sonst in das Höhlensystem hinein. Doch in der Museumsnacht waren es nie mehr als 50, denn drei mächtige Instrumente mussten noch Platz finden.