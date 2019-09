Ford gerät in den Gegenverkehr : 80-Jährige stirbt nach Unfall in Erkrath

Erkrath Die Seniorin wurde eingeklemmt, außerdem verletzten sich ein Lkw-Fahrer und sein Beifahrer.

(arue) Eine 80 Jahre alte Autofahrerin wurde am Samstag gegen 18 Uhr bei einem Unfall auf der Erkrather Straße lebensgefährlich verletzt. Obwohl sie umgehend notärztlich versorgt und in die Uniklinik Düsseldorf transportiert wurde, starb sie dort an ihren Verletzungen. Zwei weitere Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Das berichtet die Feuerwehr Erkrath.

Zeugen hatten die Einsatzkräfte um 18.08 Uhr alarmiert. Passanten hatten laut Feuerwehr „einen sehr qualifizierten Notruf“ abgesetzt und berichtet, dass in einem Auto mindestens eine Person eingeklemmt sei und ein Lastwagen im Graben liegen würde. Die Kreisleitstelle entsandte zusätzlich zwei Rettungswagen der Feuerwehr Erkrath und ein Notarzteinsatzfahrzeug der Feuerwehr Mettmann. Auch aus Hilden und Haan kamen im weiteren Verlauf ein Notarzt und ein Rettungswagen. Das Auto der Seniorin, ein Ford, war aus Richtung Unterbach kommend in Höhe des Ankerweges frontal mit dem Lastwagen zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, habe die Frau in einer Linkskurve zu stark nach links gesteuert, so dass sie den Wagen eines 21-Jährigen aus Aachen mit dem linken Seitenspiegel touchierte und dann auf den Lkw prallte. Der Ford schleuderte über den Radweg auf das angrenzende Feld, die 80-Jährige wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Der Laster rutschte in den Graben. Durch den Aufprall wurde das Fahrerhaus abgerissen und kippte über die Stossstange nach vorne. Der 42 Jahre alte Fahrer sowie der 23 Jahre alte Beifahrer, beide aus Solingen, wurden dabei verletzt. Die Frau erlitt einen Kreislaufstillstand und wurde von der Feuerwehr aus dem Auto herausgeschnitten. Ein Rettungshubschrauber brachte sie nach Düsseldorf. Die beiden Männer aus dem Lkw wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.