Auch Fahrgäste in Mettmann und Erkrath betroffen : Regiobahn-Verbindung ist wegen Bauarbeiten gestört

Mettmann Bauarbeiten führen dazu, dass einige Haltepunkte der S28 nicht angefahren werden. Das teilt jetzt die Regiobahn mit Sitz in Mettmann mit.

(arue) Aufgrund von Schienenschleifarbeiten der Deutschen Bahn werden am Freitag, 4. Oktober, bei Zugabfahrt um 22.05 Uhr einige Haltepunkte zwischen Mettmann und Kaarster See nicht angefahren. Darauf weist jetzt die Regiobahn mit Sitz in Mettmann hin. So entfallen die Zwischenstationen Düsseldorf-Gerresheim, -Flingern, -Friedrichstadt, -Bilk, -Völklinger Straße, Neuss Rheinpark-Center und Neuss Am Kaiser. Zum Erreichen der Zwischenstationen haben die Fahrgäste folgende Umstiegsmöglichkeiten: U-Bahn Linie U75 – Einstieg Düsseldorf Hbf ab 22.42 Uhr bis Neuss Handweiser. Straßenbahn Linie 709 – Einstieg Düsseldorf Hbf ab 22.41 Uhr bis Düsseldorf Südfriedhof. S-Bahn Linie S11 – Umstieg von der Regiobahn S28 auf die S11 ab 23.05 Uhr in Neuss Hbf Richtung Düsseldorf Hbf.