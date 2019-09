Neue Arbeitslosenzahlen für Mettmann, Erkrath, Wülfrath : Beschäftigung im Kreis erreicht neuen Höchststand

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt hoch in der Region, rund 4000 Stellen sind noch frei.

„Die Arbeitslosigkeit ist in allen Städten des Kreises gesunken“, berichtet Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit Mettmann. Die Beschäftigung im Kreis Mettmann habe einen neuen Höchststand erreicht. Auch der Bedarf an Arbeitskräften bleibe auf hohem Niveau, was auch daran liegt, dass es „den Unternehmen zunehmend schwerer fällt, die passenden Bewerber zu gewinnen“, beobachtet Tymister. „Auch wenn die Nachfrage der Unternehmen seit einigen Monaten leicht rückläufig ist, bleibt die Zahl der gemeldeten offenen Stellen mit über 4000 auf einem hohen Niveau.“