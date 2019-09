Kultur in Erkrath : „Käfig voller Narren“amüsiert in der Stadthalle

Ein Käfig voller Narren Stadthalle Erkrath Lilo Wanders. Foto: imagemoove

Erkrath Gelungener Start in die neue Theatersaison. So ein aufgekratztes Publikum hat man in Erkrath lange nicht gesehen.

(dtk) Die Theatersaison in Erkraths Stadthalle wurde jetzt mit dem Kultstück „Ein Käfig voller Narren“ nach der bekannten Filmvorlage eröffnet. Das Kulturamt hatte gut gewählt, denn so ein aufgekratztes Publikum hat man in Erkrath lange nicht mehr gesehen.

Worum ging es und wie waren die Schauspieler? Der Sohn eines schwulen Nachtclubbesitzerpärchens will ausgerechnet eine Tochter aus erzkonservativer Familie heiraten. Also muss ein traditionelles Elternhaus her. Alle verdächtigen Hinweise in Bezug auf Homosexualität und auf den Club müssen versteckt werden. Völlig klar, dass am Ende alles aus dem Ruder läuft. Nach fünf Minuten Aufwärmphase legten die Schauspieler los und ließen die Funken auf die Zuschauer überspringen, die ununterbrochen gackerten und lachten. Das hat man in Erkrath lange nicht mehr erlebt. Obwohl alle Schauspieler eine hervorragende Arbeit ablieferten, war Lilo Wanders der Star des Abends.

Wie war die Aufführung besucht? Zum ersten Theaterstück der Saison kamen knapp über 400 Zuschauer.

Sind alle Zuschauer nach der Pause wieder gekommen? Na klar. Ein langer Abschlussapplaus begann und endete mit einem Klatschmarsch – nach vier Vorhängen.

Was ist das nächste Theaterangebot in Erkrath? Am Mittwoch, 9. Oktober, wird das Theaterstück „Vincent will Meer“ nach einem Film von Florian David Fitz gespielt. Die Abteilung Kultur der Stadt verschickt die Karten auf Wunsch auch kostenfrei nach Hause. Kontakt: Telefon 0211 240740 09.

(dtk)