Aktuelle Tendenz für den Kreis Mettmann : Fahrzeugdiebe schätzen Hybrid-Antriebe

Spitzenwert Nach Angaben der Kreispolizei Mettmann gab es in Ratingen 2018 mit 46 mit Abstand die meisten Fahrzeugdiebstähle; 2017 waren es 60.

In Heiligenhaus waren es im vergangenen Jahr 6 Diebstähle (2017: 4), in Mettmann 12 (2017: 7), in Erkrath 15 (2017: 22), in Wülfrath 7 (2017: 6), in Langenfeld 20 (2017: 24), in Monheim 17 (2017: 16), in Hilden 22 (20) und in Haan 16 (2017: 12).