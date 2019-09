Kreis Mettmann bietet neuen Service : Auto zulassen – das geht jetzt auch online

Mettmann Die Neuzulassung ist künftig online möglich, ebenso der Umtausch in den neuen Kartenführerschein.

(arue) Rund 100.000 Kunden besuchen jährlich das Straßenverkehrsamt in Mettmann. Künftig könnte sich diese Zahl verringern, denn ab Dienstag, 1. Oktober, startet die dritte Stufe der so genannten internet-basierten Fahrzeugzulassung (i-Kfz). Das bietet für die Kunden einige Vorteile. Darauf weist jetzt die Kreisverwaltung hin.

Neben den bereits vorhandenen Möglichkeiten, Termine zu vereinbaren und Adressänderungen durchzuführen, ist in der Zulassungsstelle nun die Um- und Abmeldung sowie eine komplette Neuzulassung von Fahrzeugen online möglich. Beispielsweise kann der Käufer eines Fahrzeuges jetzt direkt vor Ort beim Verkäufer das gekauftes Fahrzeug auf seinen Namen ummelden und sofort losfahren, wenn er die Kennzeichen des Vorbesitzers übernimmt. Die geänderten Zulassungsbescheinigungen werden im Anschluss vom Straßenverkehrsamt auf dem Postweg verschickt. Auch kann ein Verkäufer eines im Kreis Mettmann zugelassenen Fahrzeugs noch vor der Fahrzeugübergabe Fakten schaffen und sein Fahrzeug online abmelden. Durch den nach Geburtsjahrgängen gestaffelten Führerscheinpflichtumtausch ist in den nächsten Jahren mit einem erhöhten Andrang in der Führerscheinstelle zu rechnen.