Service : Europawahl: Ab sofort kann per Brief abgestimmt werden

Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Erkrath (RP) An der Europawahl am 26. Mai dieses Jahres kann im Vorfeld auch per Briefwahl teilgenommen werden. Darauf weist die Stadt Erkrath hin, die jetzt ein Briefwahlbüro im großen Sitzungssaal im Erdgeschoss des Rathauses an der Bahnstraße 16 eröffnet hat.

