Wählerverzeichnis : Europawahl – das sollten Wähler wissen

Wermelskirchen Die Zukunft Europas können auch die Wermelskirchener mitbestimmen – mit ihrer Teilnahme an der Europawahl am Sonntag, 26. Mai.

Wie viele Wermelskirchener sich an der Europawahl am Sonntag, 26. Mai, beteiligen dürfen, entscheidet sich an diesem Wochenende, am Samstag und Sonntag, 13. und 14. April, wird das Wählerverzeichnis aufgebaut. Ab dann steht fest, wer in Wermelskirchen zur Europawahl wahlberechtigt ist, teilt die Stadt mit.



Was müssen Wahlberechtigte beachten, die umziehen?

Wer umzieht, sollte einige Punkte beachten. Für alle Zuziehenden und Wegziehenden beginnt in der Zeit vom 15. April bis 5. Mai ein sogenannter Veränderungsdienst: Wer nach Wermelskirchen zuzieht, muss innerhalb dieser Zeit einen Antrag auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis von Wermelskirchen stellen, andernfalls bleibt er in seiner Wegzugsgemeinde wahlberechtigt.