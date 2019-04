REES : Europawahl: Die Stadt Rees steht in den Startlöchern

Rees Gut 17.200 Reeser sind zur Wahl aufgerufen.

(RP) „Ab dem 23. April werden die Wahlbenachrichtigungen an die rund 17.200 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger für die Europawahl am 26. Mai zugestellt“, erklärt Ludger Beltermann, Leiter des Fachbereiches Zentrale Dienste, der auch für die Organisation der bevorstehenden Bundestagswahl in Rees zuständig ist. „Falls Personen die Benachrichtigungen bis zum 30. April nicht erhalten haben sollten, wenden sie sich bitte persönlich oder telefonisch unter der Telefonnummer 02851 51116 an die Mitarbeiter des Wahlbüros, die den Bürgern auch bei Fragen zur Verfügung stehen.