Briefwahl : Die Europawahl hat schon begonnen

Rheinberg Wer die Stimme per Brief abgeben möchte, kann das bereits. Wichtig: Unterlagen rechtzeitig beantragen.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Damit die per Brief abgegebenen Stimmen ausgezählt werden können, müssen die Unterlagen für die Europawahl am Wahltag, Sonntag, 26. Mai, bis spätestens 18 Uhr im Stadthaus eingegangen sein. Die Erfahrungen des Wahlbüros zeigen, dass der Postweg von der Behörde zum Antragsteller und zurück zur Behörde im Einzelfall bis zu acht Werktage dauern kann. Daher sollten die Briefwahlunterlagen rechtzeitig beantragt werden, um eine fristgerechte Rücksendung sicherzustellen.

Die Deutsche Post liefert rund 25.000 Wahlbenachrichtigungen zur Europawahl am 26. Mai an die Wahlberechtigten in Rheinberg aus. 64,8 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland erhalten die Benachrichtigungen zur Wahl zum 9. Europäischen Parlament, wobei der Anteil der Briefwähler steigt. Bei der vergangenen Europawahl vor fünf Jahren lag ihr Anteil bereits bei 25,3 Prozent, bei der Bundestagswahl 2017 haben 28,6 Prozent den praktischen Service genutzt. Zum Vergleich: In den 60er Jahren lag der Anteil der Briefwähler nur bei etwa sieben Prozent.