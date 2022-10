Energieversorgung : Stadtwerke reagieren auf Wegfall der Gasumlage

Erkrath In den kommenden Tagen werden die Kunden über die weitere Umsetzung sowie die entsprechende Preissenkung in einem persönlichen Anschreiben informieren, kündigt der Geschäftsführer des lokalen Versorgers an.

(RP/hup) Die Bundesregierung hat am 3. Oktober die Gasbeschaffungsumlage, die eigentlich ab 1. Oktober fällig gewesen wäre, wieder aufgehoben. Parallel dazu wurde eine Absenkung der Umsatzsteuer auf Gas- und Wärmelieferungen von 19 auf 7 Prozent ab dem 1. Oktober beschlossen. Die notwendige Gesetzesvorlage zur Umsetzung steht noch aus, soll aber in Kürze verabschiedet werden. Die Stadtwerke Erkrath teilen nun mit, die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas und Wärme nach Beschluss zu 100 Prozent an ihre Kunden weitergeben zu wollen. Gregor Jeken, Geschäftsführer der Stadtwerke Erkrath: „In den kommenden Tagen werden wir unsere Kunden über die weitere Umsetzung sowie entsprechende Preissenkung in einem persönlichen Anschreiben informieren. Fest steht aber, dass wir die Preissenkung durch die Kürzung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent vollumfänglich an unsere Gas- und Wärmekunden weitergeben“. Zum angekündigten Gaspreisdeckel lägen derzeit noch keine detaillierten Informationen vor. „Wir beobachten die Entscheidungen und werden bei neuen Entwicklungen selbstverständlich zeitnah informieren“, so Jeken. Neben der Gasbeschaffungsumlage wurden zum 1. Oktober zudem zwei weitere Umlagen eingeführt. Nach aktuellem Stand bleiben die durch den Gesetzgeber zum 1. Oktober eingeführten beiden Gasspeicher- und Bilanzierungsumlagen bestehen. Generell gilt, dass Gas- und Energiesparen weiter enorm wichtig ist. Das schont den Geldbeutel und hilft, einer möglichen Gasmangellage im Winter vorzubeugen. Berater helfen bei Fragen: Auch für Erkrather bietet die Verbraucherzentrale NRW verschieden Online-Seminare zum Energiesparen im Alltag an. Auswahl und Anmeldemöglichkeiten sind im Internet unter der Adresse www.verbraucherzentrale.nrw/veranstaltungen zu finden. Unter www.verbraucherzentrale.nrw/energiepreise gibt es darüber hinaus weitere Orientierungshilfen zu Fragen rund um die steigenden Energiepreise.