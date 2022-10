Haan: Stadtwerke reagieren auf Wegfall der Gasumlage​

Haan Die Preise sollten eigentlich zum 1. Oktober und 1. November angepasst werden. Doch diese Steigerung soll es diesen Monat nicht geben und auch im November niedriger ausfallen, als geplant.

Vergangene Woche hat die Bundesregierung die sogenannte Gasumlage gestoppt – das hat auch Auswirkungen auf Haan . „Die angekündigte Preiserhöhung zum 1. Oktober ist entfallen“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Chemelli. In diesem Schritt sollte der Preis für Gas von den Haaner Stadtwerken um 2,419 Cent pro Kilowattstunde steigen. Doch die Weitergabe der Gasumlage entfällt nun.

Auswirkungen hat die Entscheidung der Bundesregierung auch auf die geplante Steigerung zum 1. November. Sie reduziert sich laut Chemelli um netto 2,419 Cent pro Kilowattstunde. „Wir werden unsere Kundinnen und Kunden in den kommenden Tagen über die Entwicklungen per Brief informieren“, erklärt Stefan Chemelli weiter.