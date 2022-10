Spende im Kreis Mettmann : Verkehrswacht überreicht Förderschule neue Räder

Kreis Mettmann Die Zweiräder kommen im Verkehrsunterricht der Helen-Keller-Schule zum Einsatz. Die Spende konnte dank der Unterstützung der Sparkasse realisiert werden.

Da war die Freude groß: Die Kreisverkehrswacht Mettmann hat in den Herbstferien sechs Fahrräder für den Verkehrsunterricht an die Helen-Keller-Schule übergeben. An der einzigen Förderschule des Kreises Mettmann in Ratingen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ lernen die Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis nicht nur Mathe, Deutsch oder Religion. Im Verkehrsunterricht lernen sie, wie sie sich sicher mit dem Rad bewegen.