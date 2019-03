Erkrath: Gericht weist psychisch kranken Erkrather in Psychiatrie ein

Der 30-Jährige leidet unter Schizophrenie. Erst mit einem Schuss ins Bein hatte die Polizei ihn nach einem Ausraster unter Kontrolle bringen können.

ERKRATH Sein Anwalt hatte bis zum Schluss gegen die Einweisung in die forensische Psychiatrie gekämpft. „Das können im Maßregelvollzug auch schon mal 20 oder 30 Jahre werden“, betonte Rechtsanwalt Thomas Schwarze. Sein Mandant habe sich von den in seine Wohnung eindringenden Polizisten bedroht gefühlt. Hätte es diesen Zugriff nicht gegeben, wäre vermutlich gar nichts passiert. Und dennoch: Der 30-Jährige, der mit einem Messer in der Hand auf die Einsatzkräfte zugelaufen sein soll, nachdem sie – eine Gefährdungssituation vermutend – seine Wohnungstür aufgebrochen hatten, wurde für unbestimmte Zeit in die Psychiatrie eingewiesen. Einer der Polizeibeamten hatte dem an paranoider Schizophrenie leidenden Mann ins Bein geschossen, um den drohenden Übergriff abzuwenden.