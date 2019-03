Erkrath: Ehrenamtsbörse feiert Fünfjähriges

ERKRATH Mit einem Kaffeetrinken bedankten sich die Organisatoren bei den vielen fleißigen Helfern und warben zugleich um weitere Unterstützung durch neue Mitstreiter.

Die Erkrather Ehrenamtsbörse hat jetzt aus Anlass seines fünfjährigen Bestehens zu einem gemeinsamen Kennenlernen und Gedankenaustausch in die Jugendräume des TSV Hochdahl im Bürgerhaus eingeladen. Viele Ehrenamtler aus Erkrath und Hochdahl waren gekommen – von den Betreibern des Repair-Cafés über Gedächtnistrainerinnern bis hin zur Nachhilfe-Lehrerin, den Bürgerbus-Fahrern oder den Tafel-Damen.

Vielfältig sind die Einsatzmöglichkeiten für ehrenamtlich tätige Menschen in Erkrath. Die Aufgabe der Ehrenamtsbörse ist es, interessierten Bürgern genau das Ehrenamt zu vermitteln, das zu ihnen passt. Dazu laden sie nach Kontaktaufnahme zunächst zu einem persönlichen Gespräch ein. Das wird von Tamara Jascula geführt, der hauptamtlich angestellten Mitarbeiterin der Börse, oder zum Beispiel auch von Jo Heischkamp, der als ehrenamtlicher Berater im Hochdahler Büro an der Sedenthaler Straße 105 (TSV im Bürgerhaus) tätig ist.

Kontaktaufnahme unter Telefon 0157 37270343 oder per E-Mail unter info@ehrenamtsboerse-erkrath.de

Die Ehrenamtsbörse ging im Januar 2014 an den Start. Sie hat mit www.ehrenamtsbörse-erkrath.de einen eigenen Internet-Auftritt.

Die Mitarbeiter der Ehrenamtsbörse wissen viel über die zahllosen Möglichkeiten, an den unterschiedlichsten Orten ein Ehrenamt auszufüllen. Denn sie sind eng verbunden mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband in Mettmann, dem alle karitativen Einrichtungen angehören – von der Diakonie, der Awo, der Caritas bis hin zu den Pfadfindern. Im wohlorganisierten Arbeitsfeld der Börse gibt es auch einen ehrenamtlichen Verbindungsmann zu den Wohlfahrts-Trägern in der Person von Stephan Frank, der sich regelmäßig über neue Einsatzmöglichkeiten informiert.