Erkrath : Kinder kicken mit Fußballstars

Marcel Witeczek (links) wurde mit Bayern München zweimal deutscher Meister, Michael Klinkert mit Borussia Mönchengladbach Pokalsieger. Jetzt begeistern die beiden Ex-Profis Schüler für den Sport. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

ERKRATH Die Gemeinschaftsgrundschule Sandheide freute sich über den Besuch von zwei ehemaligen Bundesligafußballern. Als Geschenk gab es Fußbälle für den Sportunterricht.

68,87 km/h flog der Fußball laut elektronischer Messtafel ins Tor. Ayyoub, Schüler der Gemeinschaftsgrundschule Sandheide (GGS), hatte geschossen. Vermutlich eine der besten Leistungen an diesem Vormittag in der großen Sporthalle der Grundschule. Mächtig stolz war der Junge. Aber auch seine Schulkameradin Katarina war nicht schlecht: Ihr Ball brachte es auf 55,08 km/h.

Die außergewöhnliche Sportstunde haben die AOK Rheinland/Hamburg und der Fußballclub Borussia Mönchengladbach ermöglicht. Die Krankenkasse will die Freude an Sport und Bewegung bei Kindern fördern und organisiert diese Schultouren seit Jahren. Zwei ehemalige Bundesliga-Fußballer waren an diesem Vormittag in Sandheide die angesagten Stars: Michael Klinkert, mit dem VFL Borussia Mönchengladbach 1995 DFB-Pokalsieger, und Marcel Witecuzek, mit Bayern München zweimal deutscher Meister 1994 und 1997, kickten gemeinsam mit den Kindern.

Info So schnell fliegt das runde Leder aufs Tor Der Ball eines Profis fliegt beim gezielten Schuss aufs Tor durchschnittlich 130 km/h. In seiner Bundesligazeit hat Marcel Wieczek in 474 Spielen 59 Tore geschossen. Michael Klinkert erzielte in 345 Spielen 27 Tore.

Beide sind von ihrem ganz speziellen Job begeistert und verschaffen sich schnell Respekt. Jeder muss zuhören, übermütige Zwischenrufe der Kinder sind nicht erlaubt. Und das Spiel zum Aufwärmen wird nur einmal erklärt. Basta. Das funktioniert, denn die Kinder – neun Mädchen und 19 Jungen der Klassen 3 und 4 – wollen wissen, wie guter Fußball funktioniert. Zünftig haben sich vor allem die Jungen gekleidet.

Da spielen Ronaldo, Messi, Griezmann und Cana. Beim Aufwärmen schwächelt Ronaldo ein wenig, aber beim ersten Spiel beweist er Köpfchen und gibt Pässe auch weiter. Die Mädchen spielen etwas anders. Aber eines haben alle gemeinsam: Keiner foult, alle bleiben fair. Die Spielfreude der Kinder ist so groß und so überdeutlich zu hören, dass der Fan am Spielfeldrand, Hausmeister Nico Simon, sowie Sportlehrerin Simone Rundschke ihr eigenes Wort nicht mehr verstehen.

Die AOK hat alle Grundschulen in Nordrhein-Westfalen und in Hamburg für ihre Aktion angeschrieben. Die Schule, die Interesse bekundete, wird dann mit den ehemaligen Kicker-Meistern besucht. Neben dem Profitraining erhalten die besuchten Schulen fünf Fußbälle und zehn Markierungshemden für den Sportunterricht. Außerdem können die Kinder Eintrittskarten für ein Heimspiel der Borussia, Shirts mit persönlichem Namenszug sowie eine Stadionführung im Borussia-Park gewinnen. Klar, dass die Fußballer auch ihre signierten Fanpostkarten verteilen. Schon seit 2001 (Klinkert) und 2005 (Witeczek) sind die ehemaligen Spieler von Borussia bei den Schultouren unterwegs und besuchen auch weiterführende und Berufsschulen.