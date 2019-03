Jahresbilanz: Feuerwehr hatte 2018 weniger Brandeinsätze

Ein Großeinsatz im Jahr 2018 war ein Brand in der Wäscherei des Bordells an der Heinrich-Hertz-Straße. Personen kamen nicht zu schaden. Foto: Patrick Schüller

Erkrath 2017 waren es noch zehn Prozent mehr, bilanzierte Leiter Guido Vogt bei der Jahresversammlung.

Am 31. Dezember gehörten der Feuerwehr insgesamt 294 Personen an: aktive Mitglieder der drei Löschzüge, hauptamtliche Mitarbeiter von Feuerwehr und Rettungsdienst, Jugendfeuerwehr und Kinderfeuerwehr sowie Ehren- und Unterstützungsabteilung. Mit 119 aktiven ehrenamtlichen Angehörigen ist die Personalentwicklung im ehrenamtlichen Bereich leicht rückläufig (vier Feuerwehrangehörige weniger).

Für 25-jährige Feuerwehrzugehörigkeit erhielt Brandoberinspektor Andy Kisser (Löschzug Trills) das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber von Kreisbrandmeister Mirko Braunheim. Harald Plante und Siegfried Heine (beide Löschzug Trills) wurden mit der Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren in NRW in Silber für 40-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Anika Stermann und Tom Schmitter (beide Löschzug Alt-Erkrath) sowie Philipp Weitz (Löschzug Trills) erhielten die Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren in NRW in Bronze für 10-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr.