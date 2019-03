Sondersitzung: Kein Bürgerbegehren für die Neanderhöhe

Erkrath Der Stadtrat ist dem Antrag der Verwaltung gefolgt und hat das von Naturschützern angestrebte Bürgerbegehren in geheimer Abstimmung für unzulässig erklärt – mit zehn Gegenstimmen und sieben Enthaltungen.

Eine Entscheidung darüber steht allerdings noch aus. In der kommenden Woche will sich Bürgermeister Christoph Schultz darüber in einem Gespräch mit den Vorsitzenden der Ratsfraktionen beraten und gegebenenfalls eine weitere Sondersitzung des Rats zum Bürgerentscheid einberufen.

Die Grünen, die das Bürgerbegehren der Naturschutzgemeinschaft Neandertal mit initiiert hatten, sprachen sich bereits für einen Bürgerentscheid aus, alles andere führe zu noch mehr Politikverdrossenheit. CDU und SPD meldeten noch Beratungsbedarf an, äußerten sich am Donnerstag aber eher ablehnend. Vor allem die CDU verwies darauf, sich als gewählte Volksvertreter gründlich in die Materie eingearbeitet und nach bestem Wissen und Gewissen eine Entscheidung getroffen zu haben. Sie sieht keine Notwendigkeit einer Bürgerbeteiligung. Auch die SPD tendiert in diese Richtung, ließ die Entscheidung aber am Ende noch offen.