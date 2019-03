Nach Polizeieinsatz: Gericht verhandelt über Tobsuchtsanfall

ERKRATH Der Angeklagte leidet unter Schizophrenie. Erst mit einem Schuss brachte ihn die Polizei unter Kontrolle.

Die Nachtschicht hat gerade begonnen, als auf der Polizeiwache ein Notruf eingeht. Am anderen Ende der Telefonleitung: Eine Frau, die in der Wohnung nebenan laute Schreie und verzweifelte Hilferufe gehört haben will. Zwei Einsatzwagen eilen zum Brockerberg in Erkrath. Dort angekommen sind die Schreie durch ein geöffnetes Fenster bis auf die Straße zu hören. „Es hörte sich an, als wäre jemand in Gefahr“, erinnert sich ein Polizeibeamter.

Der Bewohner war allein in der Wohnung und bereits polizeibekannt. Es hatte bereits mehrere Einsätze am Brockerberg gegeben und auch mehrere Einweisungen des 30-Jährigen in die Psychiatrie. Immer wieder soll der in der Wohnung randaliert und bereits seit längerem unter gesetzlicher Betreuung gestanden haben. Sein Betreuer soll zuvor darüber geklagt haben, dass der Mann nicht kooperativ und seine Wohnung in einem desolaten Zustand sei. Dass er dort häufiger mit Mobiliar um sich geworfen haben soll, wurde nun auch zum Gesprächsthema am Wuppertaler Landgericht. Dort muss sich der Angeklagte nun wegen versuchten Totschlags verantworten. Nach der Tat im September 2018 war er erst in die LVR-Klinik Langenfeld und später in die forensische Psychiatrie eingewiesen worden. Bereits seit längerem steht fest: Der Angeklagte leidet an paranoider Schizophrenie. An die Tat kann er sich nicht mehr erinnern. Er habe noch kurz zuvor Geld bei seinem Betreuer abgeholt und Kokain gekauft. Danach habe er sich auf die Couch gesetzt und Fernsehen geschaut.