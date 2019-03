Vorverkauf hat begonnen : Flüchtlingshelfer veranstalten literarisches Konzert im Bürgerhaus

Aeham Ahmad aus Syrien wurde als „Pianist in den Trümmern“ bekannt. Foto: Freundeskreis für Flüchtlinge

Erkrath (RP) Aeham Ahmad, ein syrischer Pianist, Claudia Birkheuer, eine über die Grenzen Erkraths bekannte Malerin und Samer Al Najjar, ein junger syrischer Literat, gestalten am Samstag, 13. April, im Bürgerhaus Hochdahl einen Abend mit dem Titel „Bild der Hoffnung“.

Geplant ist ein literarisches Konzert, das den Bogen von Düsseldorf 1943 über Jarmuk (Syrien) 2014 bis ins Hier und Jetzt spannen soll. Veranstalter ist der Erkrather Freundeskreis für Flüchtlinge.

Dieter Thelen vom Vorstand des Freundeskreises hatte die Idee, die drei Kreativen bei einem Konzert in Hochdahl zusammenzubringen. Pianist Aeham Ahmad, der mittlerweile in Deutschland lebt, war 2014 im Flüchtlingslager Jarmuk in Syrien aufgetreten und wollte den Menschen in ihrer verzweifelten Situation im Lager Zuversicht und Hoffnung geben. Er wurde als „Pianist in den Trümmern“ international bekannt. Claudia Birkheuer hatte bereits 2007 ein Bild gemalt, das einen Mann an einem schwarzen Klavier in Trümmern zeigt. Es entstand nach einer Erzählung ihrer Mutter, die 1943 als Kind mit ihrer Familie in Düsseldorf ausgebombt wurde. „Ein Pianospieler hatte nach dem Bombenhagel sein schwarzes Klavier auf Rollen unversehrt aus einer Kneipe retten können. Er setzte sich daran und spielte auf der Brunnenstraße für die verstörten Menschen, die gerade aus dem Bunker kamen und ihr Zuhause verloren hatten“, so die Malerin.

Die verblüffend ähnlichen Szenen veranlassten Dieter Thelen und die ehrenamtliche Mitarbeiterin Sonja Maria Thompson, die Malerin und den Pianisten in Hochdahl zusammenzubringen – denn das zwei Meter große Werk hängt seit Juli 2018 in der Begegnungsstätte der Hochdahl Arcaden. Am Konzertabend liest Claudia Birkheuer ein Gedicht aus ihrem Lyrikband und Samer Al Najjar stellt Texte über seine Flucht aus Homs vor. Er lebt seit vier Jahren in Deutschland und studiert mittlerweile Germanistik und Politikwissenschaften an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität.