Nachwuchsförderung: Schüler experimentieren sich ins Finale

Nicholas Treska (14) hat ganz praktisch den Ladevorgang eines Bleisäure-Akkus mit einem Oszilloskop untersucht. Damit hat er sich für das Landesfinale von „Schüler experimentieren“ in Essen qualifiziert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

ERKRATH Nicholas Treska und Eliah Sommer, beide Mitglieder des Vereins Sternwarte Neanderhöhe, nehmen am bundesweiten Wettbewerb „Jugend forscht“ teil.

Der Verein „Sternwarte Neanderhöhe Hochdahl“ (SNH) bietet nicht nur viele interessante Vorführungen im eigenen Stellarium an. Er ist auch eine Art Kaderschmiede für die Wissenschaftler von morgen. Seit 1998 nehmen regelmäßig junge Mitglieder an dem bundesweiten Wettbewerb „Jugend forscht“ teil. In diesem Jahr haben Nicholas Treska (14) aus Hochdahl und Eliah Sommer (12) aus Neuss ihre Hüte in den Ring geworfen, mit Erfolg.

Eigentlich ist „Jugend forscht“ erst für Jugendliche ab 15 Jahren ausgelegt, aber es gibt einen Kategorie für Jüngere, die sich „Schüler experimentieren“ nennt. „Es geht darum, dass sie sich mit einem konkreten Thema beschäftigen und das systematisch behandeln“, sagt Peter Richter, SNH-Vorsitzender und offizieller Betreuer der Teilnehmer. Nachdem man sich für ein Thema entschieden hatte, erfolgte die Anmeldung bis zum 30. November.

Info Kurse und Clubs für den Nachwuchs Der Verein macht traditionell auch Programm für Kinder zwischen 10 und 15 Jahre, die sich für Astronomie und Naturwissenschaften interessieren, mal anders an Wissen herankommen wollen als in der Schule oder sich dort unterfordert fühlen. Derzeit im Angebot Teleskop-Bachelor für Jugendliche, Abenteuer Astronomie „Der Club“, Nachrichtentechnik und Kommunikation, Jugend forscht 2019 und der MINT-Computer-Club. Veranstaltungen werden aber auch für Kitas und Schulen sowie für private Gruppen angeboten. Kontakt Telefon 02104 947666, Mail info@snh.nrw, Internet www.snh.nrw

Die Schüler arbeiteten immer samstags im Rahmen der Treffen des „MINT-Computer-Clubs“ in der Sternwarte an ihren Experimenten. Nicholas und Eliah haben sich für zwei ganz unterschiedliche Ansätze entschieden. In einem solchen Verein, der über ein Planetarium, ein Schulungszentrum und ein Observatorium mit fünf Teleskopen verfügt, und in dem sich alles um Wissenschaft und Technik dreht, laufen einem die interessanten Themen schließlich fast von selbst über den Weg.

So wird derzeit das historische Teleskop aus dem Jahr 1920 restauriert. Wenn der Refraktor der Firma Merz frisch überholt aus Hamburg zurück ist, soll er mithilfe eines Steuerungscomputers auf die zu beobachtenden Objekte am Himmel ausgerichtet werden können. Dafür muss der Computer die so genannte „Sternzeit“ kennen. „Das wäre doch was für Eliah“, habe sich Peter Richter gedacht und Eliah habe sich der Aufgabe gerne angenommen.

Die Sternzeit ist die Zeitzählung, die berücksichtigt, dass die Erde um die Sonne kreist und deshalb jeden Tag den Winkel ein wenig verändert. Weit entfernte Sterne und Galaxien sind deshalb niemals zur selben Uhrzeit am selben Punkt des Himmels zu sehen. Eliah Sommer hat eine Formel entwickelt, mit der man die ortsabhängige Sternzeit aus dem Julianischen Datum, der normalen Uhrzeit und dem Längengrad errechnen kann.

Der zweite Teil der Aufgabe bestand darin, die Formel in den Steuerungscomputer einzuprogrammieren und die Sternezeit auf dem Display darzustellen. Mit dieser Arbeit, die Eliah auf 13 Seiten wissenschaftlich beschreibt, hat er beim Regionalwettbewerb am 20. Februar in Düsseldorf den ersten Platz in der Kategorie „Geo- und Raumwissenschaften“ belegt.