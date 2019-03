Erkrath: Bürger diskutieren über Sandheide

ERKRATH Die Grünen bitten zum Dialog über die geplante Schul-Zusammenlegung.

Zu einem kommunalpolitischen Stammtisch mit dem Thema „Schulplanung in der Sandheide“ hatte jetzt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Bürger in die „Kupferkanne“ eingeladen. „Wir als Grüne im Rat haben uns noch keine abschließende Meinung zu dem Ratsbeschluss gebildet“, sagte Schabestan Gafori, die für den Wahlbezirk Sandheide im Rat sitzt und zum Parteivorstand gehört. Überlegt wird im Rahmen des Projekts ‚Soziale Stadt‘ am Standort der jetzigen Grundschule sowohl deren Neubau als auch den der Fröbel-Förderschule, die noch in Alt-Erkrath ansässig ist, zusammen zu legen. Gafori und ihre Parteikollegen zeigten sich enttäuscht, dass bis auf zwei weitere Gäste niemand aus der Sandheide/Schildsheide gekommen war, um über das Thema mit zu diskutieren. „Ich kann die jungen Eltern nicht verstehen, dass sie nicht hier sind. Es geht doch schließlich um die Zukunft ihrer Kinder“, wunderte sich Katharina Proba, die seit 1968 Anwohnerin dieses Stadtteils ist. Sie lebe gerne in Sandheide, sagt die rüstige 84-Jährige. Eine Lanze für diesen Stadtteil, dem ein eher schlechter Ruf anhaftet, bricht auch Marc Stoßberg, Pastor der Ev. Freikirche Unterfeldhaus. Er ist Mitglied im Stadtteilrat und somit als einziger der ebenfalls eingeladenen offiziellen Vertreter anwesend. Nach der Vorstellungsrunde entspann sich aber dann doch noch eine rege Diskussion, an deren Ende sich alle seiner Einschätzung anschlossen: „Den Umzug der Förderschule in die Sandheide müssen wir als das ansehen und auch so nach außen kommunizieren, was es ist: Ein Zugewinn von interkultureller und sozialer Kompetenz, die sich in der Grundschule, an der fast dreißig Ethnien zusammen lernen, und auch in den drei Kitas eh schon hier findet.“